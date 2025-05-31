Украина ударила по мирным жителям под Курском, БПЛА попали в жилые дома

Дроны ВСУ попали в две пятиэтажки в Рыльске

ВСУ нанесли удары беспилотниками по жилым кварталам в Рыльском и Льговском районах Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в официальном Telegram-канале .

Атака на Рыльск

В Рыльске один из дронов врезался в первый этаж пятиэтажного жилого дома, вызвав пожар, который перекинулся на соседние балконы. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

Еще один дом такой же планировки протаранил другой беспилотник на уровне третьего этажа. Здесь также начался пожар, его уже потушили.

Взрывы выбили в домах окна, фасады повреждены. Жителей эвакуировали, они временно перебрались к родственникам.

При ударе беспилотников пострадала целая семья из четырех человек, в том числе и дети 13 и 16 лет. Их госпитализируют в Рыльскую центральную районную больницу.

Еще трое взрослых — две женщины и мужчина — получили осколочные ранения, они в шоковом состоянии. В общей сложности пока известно о семерых пострадавших.

Удар по Льговскому району

Рейд беспилотников Украина провела и на Льговский район. Пострадал поселок Артаково, здесь загорелись два дома и гараж. В одном из зданий находилась семья из трех человек.

Они обратились за помощью в Льговскую ЦРБ, где проходят обследование, ситуацию взял на контроль глава района. Состояние раненых в Артаково не уточнялось.

Telegram-канал Mash без ссылок на источники утверждает, что после атаки беспилотников в Рыльске загорелась гостиница, пожар начался и в квартире жилого дома. Сгорел один автомобиль.

По данным того же издания, обломки дронов упали в частный сектор.

Дроны рядом с АЭС?

Изданию Shot местные жители рассказали, что первые взрывы услышали еще около 23:00. О звуках дронов в небе говорили, по данным канала, жители Курчатова и Льгова — в Курчатове находится АЭС.

На местах работают экстренные службы и районные власти. По поручению врио главы региона, с утра специалисты начнут обход пострадавших домов для оценки ущерба и замены окон. Региональные ведомства получили указание оказать жильцам максимальную поддержку.

Ранее украинский беспилотник ранил жителя Белгородской области.