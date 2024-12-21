Российские штурмовики ликвидировали офицеров кибербезопасности Южного округа ВСУ, которые укрепились в защищенном здании под охраной сил Национальной гвардии. Об этом РИА «Новости» рассказал командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра.

Военнослужащие штурмовой роты «Бросок Кобры» горного мотострелкового соединения группировки «Центр» успешно провели операцию в Гродовке в ДНР. Во время штурма группа бойцов скрытно зашла в районы города и после зачистки одной из улиц наткнулась на укрепленную позицию противника, расположенную в жилом доме.

Штурм продлился двое суток, так как украинские боевики оказали ожесточенное сопротивление. Враг был полностью уничтожен.

После захвата позиций штурмовики нашли личные документы противника, подтвердившие, что среди погибших были офицеры ВСУ.

«Оказалось, что были уничтожены высокопоставленные украинские офицеры, по званию один из них был майор, второй — старший лейтенант. Отвечали за кибербезопасность Южного военного округа Украины», — рассказал Кобра.

Кроме того, штурмовики обнаружили компьютеры, носители информации и распечатанные карты.

Ранее группировка ВСУ «Хортица» сообщила о выводе своих подразделений с позиций к югу от города Курахово, чтобы не попасть в окружение ВС РФ.