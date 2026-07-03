Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что передовые подразделения вошли в Доброполье и Анновку на территории ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Передовые подразделения группировки „Центр“ вошли в Доброполье и Анновку. Продолжаются бои в Белецком, Шевченко, Сергеевке и Красноярском», — сказал он.

Тем временем подразделения «Днепра», но информации начальника Генштаба, приблизились на расстояние девяти километров от Запорожья. Герасимов сообщил, что в июне освобождены 29 населенных пунктов и 636 квадратных километров территории.

ВСУ продолжили безуспешные попытки прорваться в Купянск. Герасимов сообщил, что киевский режим при отсутствии военного успеха пытается убедить союзников в перехвате инициативы на поле боя и значительном продвижении.

Ранее пресс-секретарь Песков объявил о полном освобождении Константиновки. Ситуация на поле боя обсуждалась на совещании при посещении Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.