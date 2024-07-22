Российские летчики уничтожили пункт временной дислокации украинских военных

«Изнанка»: ВС России ликвидировали пункт дислокации ВСУ фугасной авиабомбой

Фото: РИА «Новости»

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации бригады украинских боевиков в Липцах под Харьковом. Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

«Бойцы <…> ВСУ нашли себе укромный домик в населенным пунктом Липцы, но забыли о том, что в небе активно работают российские „птицы-разведчики“», — написали авторы публикации.

ВС России ликвидировали не мене 50 украинских военных, три пикапа и бронеавтомобиль фугасной авиабомбой. До этого артиллеристы ударили по резервам ВСУ в Харьковской области из РСЗО «Град».

Ранее расчет «Солнцепека» уничтожил опорник ВСУ на Авдеевском направлении. Группировка войск «Центр» нанесла огневой удар по оборонительным позициям и легкобронированной технике, обеспечив продвижение штурмового отряда. Кроме того, Вооруженные силы Украины лишились очередного танка Leopard в зоне ответственности группировки войск «Запад».

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