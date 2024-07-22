ВСУ лишились очередного танка Leopard
Минобороны: ВС России уничтожили очередной танк Leopard ВСУ
Вооруженные силы Украины лишились очередного танка Leopard в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Потери врага составили более 520 военнослужащих. Также российские войска уничтожили бронетранспортер М113 американского производства и девять автомобилей.
«Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции», — добавили в пресс-службе.
В ходе контрбатарейной борьбы ВС России поразили самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу М198 и САУ «Гвоздика».
В конце июня операторы БПЛА бригады морской пехоты Тихоокеанского флота показали кадры поражения танка Leopard с помощью FPV-дрона. За одну вылазку российские бойцы подбили три БМП и один пикап.