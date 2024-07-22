Расчет «Солнцепека» уничтожил опорник ВСУ на Авдеевском направлении

Фото: РИА «Новости»

Российские военные уничтожили опорный пункт и бронетехнику ВСУ на Авдеевском направлении в зоне спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета ТОС-1А „Солнцепек“ группировки войск „Центр“ нанесли огневой удар по опорному пункту и легкобронированной технике ВСУ, обеспечив продвижение штурмового отряда на Авдеевском направлении», — уточнило военное ведомство.

Экипаж ТОСа ударил по ранее полученным координатам, а корректировкой и контролем поражения цели занимались расчеты беспилотников в режиме реального времени.

По словам командира расчета с позывным Патриот, украинские боевики сильно боятся «Солнцепека», так как это очень грозное оружие. От него нигде не укрыться, а работает ТОС по площадям. Ни у кого нет аналогов такой системы.

Ранее «Солнцепек» тульских десантников стер с лица земли позиции украинских боевиков под Соледаром.

В мае бойцы РСЗО 6-й армии накрыли термобарическими боеприпасами боевиков ВСУ в Харьковской области, не успевших вовремя сдаться в плен.

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