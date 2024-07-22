Артиллеристы ударили по резервам ВСУ в Харьковской области из РСЗО «Град»

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили позиции ВСУ в Харьковской области

Фото: РИА «Новости»

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки войск «Север» ударили по резервам ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Расчеты РСЗО „Град“ группировки войск „Север“ в ночное время уничтожили очередные укрепленные позиции с живой силой ВСУ», — заявили в министерстве.

Там добавили, что орудие особенно эффективно при атаках на пехоту украинских войск. Сейчас основная задача ВС России — поражение техники и живой силы противника. Старший офицер с позывным Сапфир отметил, что армия не должна позволять ВСУ бить по Белгороду и приграничным районам.

Российские войска уничтожили опорный пункт и бронетехнику Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Бойцы использовали ТОС-1А «Солнцепек».

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