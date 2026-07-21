Российские FPV-дроны ударили по оборудованию компрессорной станции «Сумская»

Беспилотники нанесли удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская», которая является частью одного из главных узлов украинской газотранспортной системы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«FPV-дроны „КВН“ на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции „Сумская“», — заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы продолжают поражать украинские порты, которые армия Украины использует в своих целях.

Например, накануне ВС России ударили по порту «Одесса» высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами, были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами.

Как отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, суда с военными грузами следуют через одесские порты, поэтому удары по ним оправданы.