ВС России ночью ударили по порту в Одессе
Российские войска ночью продолжили поражать украинские порты, которые ВСУ использовали в своих интересах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
ВС России ударили по порту «Одесса» высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами. По информации ведомства, военные атаковали на объекте резервуары с горюче-смазочными материалами.
Ранее Минобороны опубликовало кадры удара беспилотника «Герань-4 сикер» по украинскому судну в Черном море. Объективный контроль зафиксировал успешное поражение цели.
В ведомстве уточнили, что российский оператор с помощью аппарата атаковал судно типа «Балкер» на внешнем рейде порта «Одесса». В июле военные также ударили по портовой инфраструктуре и морским судам в Одесской области. Для атаки использовались противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты воздушного базирования и барражирующие боеприпасы.