Российские дроноводы ликвидировали АЗС ВСУ в Краматорске

Минобороны: ВС России ударили FPV-дронами по заправке в Краматорске

Операторы российских FPV-дронов нанесли удар по автозаправочной станции в Краматорске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие группировки войск «Центр» продолжили поражать объекты, связанные с военной инфраструктурой и снабжением украинских подразделений. Для атаки на заправку применили дроны-камикадзе.

«Дроноводы 51-й армии закрыли еще одну заправку в Краматорске», — отметила пресс-служба.

Накануне российские военные нанесли удар по порту Николаева. Они атаковали два сухогруза с товарами для ВСУ и морской буксир, применяемый для обслуживания безэкипажных катеров.