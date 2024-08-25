Беспилотники Воздушно-десантных войск патрулируют береговую линию у побережья Одессы и Очакова. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , они наблюдают за обстановкой с помощью дрона Supercam S350.

«Чтобы не допустить прорыва противника с той стороны», — пояснил десантник.

Беспилотник в среднем может проводить в небе два с половиной часа. Дальность действия зависит от оператора, хорошую картинку и связь устройство обеспечивает на 70 километров.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы. До этого российские бойцы разгромили военную часть на окраине города. В попавшей под удары части находились склады, в которых украинские солдаты хранили боекомплекты.

Жители Одессы просили Россию спасти их от произвола властей Украины, рассказал депутат Михаил Шеремет. В городе идут гонения и преследования русскоязычного населения.