Российские десантники с БПЛА начали наблюдать за побережьем Одессы

РИА «Новости»: российские дроны патрулируют побережье Одессы и Очакова

Фото: РИА «Новости»

Беспилотники Воздушно-десантных войск патрулируют береговую линию у побережья Одессы и Очакова. Как сообщил корреспондент РИА «Новости», они наблюдают за обстановкой с помощью дрона Supercam S350.

«Чтобы не допустить прорыва противника с той стороны», — пояснил десантник.

Беспилотник в среднем может проводить в небе два с половиной часа. Дальность действия зависит от оператора, хорошую картинку и связь устройство обеспечивает на 70 километров.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы. До этого российские бойцы разгромили военную часть на окраине города. В попавшей под удары части находились склады, в которых украинские солдаты хранили боекомплекты.

Жители Одессы просили Россию спасти их от произвола властей Украины, рассказал депутат Михаил Шеремет. В городе идут гонения и преследования русскоязычного населения.

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