«Слышала вся Одесса». Военные ударили по военной части в Нерубайском

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по военной части со складами оружия в Одессе

Фото: РИА «Новости»

Российские бойцы разгромили военную часть на окраине Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Буквально несколько минут назад был прилет, который слышала вся Одесса. Прилетело по окраине в Нерубайское. Там находится военная часть», — написал он.

Лебедев уточнил, что в части оборудовали склады, на которых украинские солдаты хранили боекомплекты.

Ранее подпольщик рассказал об ударах ВС РФ по вражеским объектам в Полтавской области. Взрывы слышали у железнодорожной станции «Кагалымская». Неподалеку от нее расположена бывшая военная часть с разветвленной сетью туннелей.

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