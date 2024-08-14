ВС России нанесли удар по военному складу в порту Одессы

Российские военные нанесли удар по военному складу в порту Одессы. В результате атаки погибли боевики ВСУ, в том числе иностранные наемники, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прилет в морской порт, по складу. Детонацией развалило много. Есть погибшие, в том числе иностранцы», — сказал он.

По словам Лебедева, сейчас на месте находятся сотрудники СБУ, они пропускают только машины скорой помощи.

Ранее подпольщик сообщил, что российские бойцы разгромили военную часть на окраине Одессы. В попавшей под удары части находились склады, в которых украинские солдаты хранили боекомплекты.

Также Лебедев рассказал об ударах ВС России по вражеским объектам в Полтавской области. Взрывы раздались у железнодорожной станции Кагалымская. Рядом с ней расположена бывшая военная часть с сетью туннелей.