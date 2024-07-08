Российские бойцы забрали трофейный вражеский дрон под Красногоровкой

Видео 360.ru: бойцы ВС РФ забрали дрон ВСУ с боекомплектом под Красногоровкой

Бойцы Вооруженных сил России под Красногоровкой добыли трофейный дрон ВСУ. Эксклюзивные кадры с места событий появились в распоряжении военкора 360.ru Антона Шестакова.

На видео — сбитый вражеский БПЛА с полным боекомплектом.

«Наши парни просто забирают его из посадки. В дальнейшем его обезвредят, починят и будут использовать уже против ВСУ», — отметил журналист.

Ранее российские инженеры обезвредили взрыватель американской ракеты ATACMS. Специалисты досконально изучили сложную конструкцию трофея — никаких секретов в нем не осталось.

Боец ВС России в Харьковской области случайно оказался в тылу ВСУ. Там он провел разведку и вернулся к своим позициям с трофеем.

Маня, нож и поискунчик. Россия столкнулась со скрытой наркоэпидемией

Чума ремейков. Об импотентах и паразитах российского кино

Жанна Фриске: 50 лет обаяния

Владимир Ефимов: инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре Москвы

👙 Штрафы за купальник. Можно ли оголяться в городе?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте