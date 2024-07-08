Российские бойцы забрали трофейный вражеский дрон под Красногоровкой

Бойцы Вооруженных сил России под Красногоровкой добыли трофейный дрон ВСУ. Эксклюзивные кадры с места событий появились в распоряжении военкора 360.ru Антона Шестакова.
На видео — сбитый вражеский БПЛА с полным боекомплектом.
«Наши парни просто забирают его из посадки. В дальнейшем его обезвредят, починят и будут использовать уже против ВСУ», — отметил журналист.
Ранее российские инженеры обезвредили взрыватель американской ракеты ATACMS. Специалисты досконально изучили сложную конструкцию трофея — никаких секретов в нем не осталось.
Боец ВС России в Харьковской области случайно оказался в тылу ВСУ. Там он провел разведку и вернулся к своим позициям с трофеем.
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