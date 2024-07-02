Секретов не осталось. Российские инженеры разобрали взрыватель американской ATACMS

Российские инженеры обезвредили взрыватель американской ракеты ATACMS и досконально изучили его сложную конструкцию. Один из специалистов рассказал РИА «Новости» об обследовании трофея.

«Секретов в нем для нас не осталось никаких», — заявил он.

Специалисты пришли к выводу, что изначально боевую часть создавали для противокорабельной ракеты, но потом поставили на ATACMS. Взрыватель снабдили промежуточным детонатором, часовой системой дальнего взведения с маятником, поворотным движком для замыкания внутренней цепи, четырьмя капсюлями детонатора. Он имел сложную конструкцию, подстраиваемую под задачу. Собеседник агентства заявил, что механизм запускали магнитными элементами.

ATACMS использовали при ударах по Севастополю. В 2024 году США испытали замену этой ракете — Precision Strike Missile.