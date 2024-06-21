Российский боец случайно заехал в тыл ВСУ и захватил трофей

Российский военнослужащий в Харьковской области перепутал поворот дороги и случайно оказался в тылу Вооруженных сил Украины. Но боец не растерялся, провел разведку позиций и вернулся к своим с трофеем. Об этом рассказал военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале .

По информации военкора, боец выполнял задачу по доставке горюче-смазочных материалов. По пути он перепутал поворот и приехал прямиком в Липцы, которые находятся под контролем ВСУ.

«Когда боец понял, что заехал не туда, то решил зря времени не терять и провести разведку вражеских позиций, после чего, захватив в качестве трофея украинский флаг, благополучно вернулся в расположение», — заключил Пегов.

На прошлой неделе российские военные захватили в зоне СВО эстонского боевого робота THeMIS. Этот трофей назвали крайне интересным для отечественной оборонной промышленности.