Российский боец случайно заехал в тыл ВСУ и захватил трофей
Военкор Пегов: российский боец случайно заехал в тыл ВСУ и захватил трофей
Российский военнослужащий в Харьковской области перепутал поворот дороги и случайно оказался в тылу Вооруженных сил Украины. Но боец не растерялся, провел разведку позиций и вернулся к своим с трофеем. Об этом рассказал военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале.
По информации военкора, боец выполнял задачу по доставке горюче-смазочных материалов. По пути он перепутал поворот и приехал прямиком в Липцы, которые находятся под контролем ВСУ.
«Когда боец понял, что заехал не туда, то решил зря времени не терять и провести разведку вражеских позиций, после чего, захватив в качестве трофея украинский флаг, благополучно вернулся в расположение», — заключил Пегов.
На прошлой неделе российские военные захватили в зоне СВО эстонского боевого робота THeMIS. Этот трофей назвали крайне интересным для отечественной оборонной промышленности.