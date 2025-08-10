Состояние 23-летнего наемника ВСУ, взятого в плен российскими военными, удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Двадцать три года парню, юго-восточный азиат. Состояние нормальное», — сказал собеседник агентства.

У пленного на форме был шеврон 4-го интернационального легиона ВСУ. В это подразделение набирают наемников со всего мира. По словам военнопленного, он остался единственным выжившим после удара российской армии по их позициям.

Как стало известно два дня назад, российские военные из группировки «Восток» ликвидировали шестерых наемников и взяли одного в плен при освобождении Январского в Днепропетровской области.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в рейдах на Курскую область вместе с украинскими боевиками участвовали иностранные наемники как минимум из девяти стран.