Российские бойцы уничтожили группу наемников ВСУ в Днепропетровской области

Военные российской группировки «Восток» уничтожили группу из шести наемников и взяли в плен еще одного во время освобождения Январского в Днепропетровской области. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» командир отделения с позывным Мудрый.

«Мы зашли в [лесополосу] уже по сумеркам, и как раз их семь человек зашло. С моей группы парень притворился украинцем, начал разговаривать на их языке. Мы одного пропустили, взяли в плен, они не заметили», — сказал военный.

По его словам, остальным наемникам предложили сдаться. Они отказались и российские бойцы «сделали свою работу».

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что вместе с ВСУ в Курскую область вторглись наемники по меньшей мере из девяти стран. По его словам, в составе украинской армии были граждане Дании, Грузии, Норвегии, Перу, Парагвая, Швеции, Великобритании, Колумбии и Бразилии.