Вместе с ВСУ в Курскую область вторглись наемники из девяти стран

Вместе с украинскими боевиками рейды в Курскую область проводили иностранные наемники по меньшей мере из девяти государств. Об этом KP.RU заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Он подчеркнул, что в составе ВСУ в курском приграничье воевали граждане Грузии, Дании, Норвегии, Парагвая, Перу, Швеции, Колумбии, Великобритании и Бразилии.

«Продолжаем устанавливать их точное количество», — добавил глава ведомства.

По его словам, расследование по вторжению ВСУ продолжается, Следственный комитет собирает доказательства преступлений боевиков против жителей Курской области. Многие украинские военные уже находятся под стражей и в тюрьмах

«Никто из них не уйдет от ответственности», — отметил Бастрыкин.

Ранее он рассказал, что число потерпевших по делу о вторжении ВСУ в курское приграничье составляет более 14 тысяч человек. Жертвами атаки украинской армии в регионе стали 331 житель, еще 553 получили ранения.