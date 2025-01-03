Российские бойцы увели танк Т-72АВ из-под носа ВСУ

Военнослужащие ВС России угнали у ВСУ танк Т-72АВ в Курской области

Группе российских военнослужащих удалось угнать танк Т-72АВ, который Вооруженные силы Украины использовали в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Диван» .

Бойцы сняли поездку на танке по дороге. В кадр попали двое мужчин, сидевших на Т-72АВ, и пушка.

«Ура, мы [украли] танк», — прокричал один из военнослужащих.

Танк Т-72АВ является одной из модификаций основного боевого Т-72 «Урал». Их можно встретить на вооружении стран СНГ и Варшавского договора, Ирака, Ирана, Сирии, Финляндии, Индии.

Ранее российские танкисты отбуксировали подбитый под Кураховом в ДНР танк Leopard-2A4. Захваченная в зоне СВО трофейная военная техника попала в руки инженеров и на выставку. В декабре одну из трофейных бронемашин продемонстрировали в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров приехал на ней к журналистам.