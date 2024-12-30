В России изучат захваченные на Украине танки Abrams

У российских специалистов появилась возможность изучить американский танк M1A1 Abrams, захваченный на Украине. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в комментарии изданию «Абзац» рассказал, что особый интерес для россиян будет представлять единая бортовая система управления.

«Во-первых, нужно понимать, каким образом нам можно Abrams, поражать на поле боя. Мы смотрим, где у него слабая броня, из чего сделан металл, какая броня многослойная, а какая бортовая информационно-управляющая система „ГеоС“», — отметил он.

Клинцевич напомнил, что российские технологии танкостроения во многом превосходят западные. Изучение систем танка Abrams позволит отечественным производствам оптимизировать наполнение боевых машин ВС России и еще лучше их приспособить к боям с вражеской техникой.

Издание Military Watch Magazine ранее сообщило, что специалисты «Уралвагонзавода» проведут анализ устройства захваченного у ВСУ танка для сбора разведывательных данных.

Президент РФ Владимир Путин называл танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире в своем классе. Боевая машина стала глубокой модернизацией советского танка Т-90, она получила боеукладку вне боевого отделения и повышенный спектр вооружения.