Кадыров приехал на пресс-конференцию на трофейной технике из зоны СВО

Захваченный в зоне проведения специальной военной операции броневик стал транспортом для главы Чечни Рамзана Кадырова, на котором он прибыл на традиционную прямую линию для общения с жителями республики. Видео с места опубликовало агентство «Грозный Информ» .

Также Кадыров показал журналистом пленного боевика ВСУ, который заявил, что оказался на фронте в рамках проводимой на Украине мобилизации. В ходе общения с главой российского региона пленный обратился к лидеру своей страны Владимиру Зеленскому с просьбой начать переговоры.

Кадыров в общении с журналистами назвал вражескую технику «простым железом», которое не способно тягаться с российскими аналогами, обладающих уникальными характеристиками.

Комментируя встречу с военнопленными, глава Чечни отметил, что все они попали в Грозный после того, как сложили оружие.

«Они, как и большинство украинских военных, были брошены в самую гущу событий с минимальной подготовкой и вооружением. Выполнять самоубийственные приказы своего командования солдаты не захотели и приняли единственно правильное решение — сохранить свои жизни», — написал он в Telegram-канале.

Кадыров призвал остальных боевиков прислушаться к своим товарищам, которые не стали жертвовать собой ради интересов Запада и его марионетки Зеленского.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что до прихода к власти напуганный Зеленский со слезами на глазах просил прощения у Рамзана Кадырова. По его словам, это произошло, когда будущий президент Украины работал в студии «Квартал 95».