Российские танкисты утащили в тыл подбитый дроном Leopard-2A4 под Курахово

Российские бойцы из 255-го полка подбили на Кураховском направлении танк Leopard-2A4, который затем танкисты отбуксировали в тыл. Об этом сообщил Telegram-канал «Воевода Вещает».

«Леопард поехал к новым владельцам», — уточнил канал.

Его авторы предположили, что это был один из трех танков, брошенных у населенного пункта Победа после боя под Курахово.

Натовский танк поразили FPV-дроном, «несмотря на то, что его броню облепили советской динамической защитой „Контакт-1“», сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее в Санкт-Петербурге открылась выставка трофейной техники, захваченной российскими военными на полях СВО. Среди образцов находились танки и БМП стран НАТО и ВСУ.

В начале октября в западных СМИ сообщили, что захваченный бойцами ВС РФ танк Leopard 2A6 передали для изучения на «Уралвагонзавод». Авторы материала испугались, что Россия получит данные о «чувствительных технологиях» этой бронемашины.