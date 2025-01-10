Подразделения российской армии в районе курского пограничья в течение суток уничтожили более 280 украинских боевиков. Трое украинских военных сдались в плен, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские военные уничтожили два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета противника.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 50 600 военнослужащих, 296 танков, 222 боевые машины пехоты, 353 артиллерийских орудия.

Спецназ Росгвардии уничтожил укрепрайон украинских боевиков в Курской области. Бойцы активно использовали беспилотники. Они находили позиции с помощью дрона-разведчика, а затем передавали координаты артиллерийским подразделениям или наносят удары беспилотниками-камикадзе.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 190 военнослужащих на Курском направлении за сутки. Также российские бойцы ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы и уничтожили склад боеприпасов.