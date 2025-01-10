Спецназ Росгвардии уничтожил укрепрайон украинских боевиков в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил укрепрайон украинских боевиков в одном из лесных массивов Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для поражения целей бойцы активно используют БПЛА. Сначала с дрона-разведчика они находят позиции, затем передают координаты артиллерийским подразделениям или сами наносят удары беспилотниками-камикадзе.

Ранее Росгвардия показала, как российские дроны остановили украинскую колонну в Курской области. Боевики пытались расчистить полосу на минном поле, однако спецназ заметил их технику и ударил беспилотниками-камикадзе. При этом удалось уничтожить не только машину разминирования, но и танк.

Также в конце прошлого года спецназ ведомства ликвидировал украинский пункт управления беспилотниками, несмотря на попытки подразделений радиоэлектронной борьбы ВСУ помешать этому.