Спецназ Росгвардии уничтожил укрепрайон украинских боевиков в Курской области

Спецназ Росгвардии уничтожил укрепрайон украинских боевиков в одном из лесных массивов Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Для поражения целей бойцы активно используют БПЛА. Сначала с дрона-разведчика они находят позиции, затем передают координаты артиллерийским подразделениям или сами наносят удары беспилотниками-камикадзе.
Ранее Росгвардия показала, как российские дроны остановили украинскую колонну в Курской области. Боевики пытались расчистить полосу на минном поле, однако спецназ заметил их технику и ударил беспилотниками-камикадзе. При этом удалось уничтожить не только машину разминирования, но и танк.
Также в конце прошлого года спецназ ведомства ликвидировал украинский пункт управления беспилотниками, несмотря на попытки подразделений радиоэлектронной борьбы ВСУ помешать этому.
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