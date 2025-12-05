Украинская армия провалила контратаку на Харьковском направлении: половина штурмовой группы 225-го полка уничтожена, остальные боевики получили ранения и отошли на исходные рубежи. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Комплексным огневым поражением атака отражена, враг потерял половину штурмовой группы убитыми, вторая получила ранения и отошла на исходные рубежи», — заявил собеседник журналистов.

До этого появилась информация, что украинские войска дополнительно перебросили в Харьковскую область 63-ю бригаду, которая убивала мирных жителей Красного Лимана. Решение о переброске приняли в попытке не допустить прорыва российских бойцов к Старому Салтову.

Ранее стало известно, что ВС России ударили по месту дислокации представителей ГУР Украины в санатории в Киеве, где у них случилась перестрелка с военными ВСУ. Конфликт между ГУР и солдатами произошел из-за права на аренду.