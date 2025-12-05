Российские военные нанесли удар по месту дислокации представителей ГУР Украины в санатории в Киеве, где у них произошла перестрелка с бойцами ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Накануне украинские СМИ писали, что разведчики проникли на территорию санатория «Октябрь». В столкновения они захватили в плен 10 украинских солдат. Позже боевики ГУР отпустили пленников и забаррикадировались внутри.

Конфликт между представителями ГУР и ВСУ произошел из-за права на аренду санатория. Позже ВС России ударили по территории реактивными «Геранями».

Накануне российские военные поразили «Искандерами» сразу несколько крупных целей на Украине. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что взрыв прогремел в здании СБУ в Кривом Роге. В Харькове удары пришлись по военным объектам, связанные со сборкой БПЛА.