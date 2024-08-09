Российские бойцы уничтожили 12 украинских диверсантов на Кинбурнской косе

Сальдо: 12 боевиков ВСУ уничтожили при попытке высадки на Кинбурнской косе

Российские военные и казаки-добровольцы отбили попытку украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Враг использовал четыре быстроходные десантные лодки», — уточнил Сальдо.

Одна лодка подорвалась на мине, вторая попала под обстрел артиллерии, третью уничтожили ракетой. Еще одна ушла. Российские бойцы ликвидировали 12 украинских боевиков.

Несколько дней назад украинские диверсанты попытались высадиться на Тендровской косе. Российские военные отследили действия противника и открыли огонь по катерам. Несколько из них затонули вместе с экипажем.

ВСУ продолжают отправлять малые группы боевиков через Днепр на левобережную часть Херсонской области. Оттуда они атакую населенные пункты. Российские военные продолжают выбивать противника из дельты реки.