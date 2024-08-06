Украинские диверсанты попытались высадиться на Тендровской косе

Сальдо: украинские диверсанты попытались высадиться с моря на Тендровской косе

Украинские диверсанты ночью попытались высадиться на Тендровской косе, однако их действия закончились провалом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

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