«Ни разведгрупп, ни постов». Сальдо рассказал о ситуации в дельте Днепра

Российские солдаты выбивают боевиков ВСУ из островной части дельты Днепра в Херсонской области. У противника не получится там надолго закрепиться, сообщил РИА «Новости» губернатор Владимир Сальдо.

«Четкой линии боевого соприкосновения на островах нет. Наши бойцы действуют мобильно, выбивая и уничтожая вражеские разведгруппы», — сказал он.

По словам Сальдо, в последние месяцы, после провала авантюры в селе Крынки, украинские солдаты не могут создать долговременные посты в дельте Днепра.

«Полностью зачистить Днепровские плавни можно будет только после высадки российских бойцов на правый берег», — отметил глава региона.

Также Сальдо добавил, что в целом дельта Днепра остается серой зоной из-за природно-географических условий.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ отправляют малые группы диверсантов через Днепр на левобережную часть Херсонской области. Противник атакует дронами населенные пункты в пределах 15 километров вдоль Днепра.