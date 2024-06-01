ВС России повредили два украинских катера в Одесском порту

Подпольщик Лебедев: ВС России поразили катера ВМС Украины в порту Одессы

Фото: Unsplash

Два катера Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы в результате удара ВС России. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Одесса вечером 31 мая получила прилет в военные объекты в морском порту», — сказал собеседник агентства.

По словам его источников, к месту удара прибыло большое количество карет скорой помощи. Среди пораженных целей — катер «Голая пристань».

По данным Лебедева, украинские боевики пытаются маскировать военные корабли под гражданские суда.

Ранее подпольщик сообщил, что российские войска ударили по складам и пунктам временной дислокации ВСУ в Черкасской области.

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