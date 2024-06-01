ВС России повредили два украинских катера в Одесском порту
Подпольщик Лебедев: ВС России поразили катера ВМС Украины в порту Одессы
Два катера Военно-морских сил Украины получили повреждения в порту Одессы в результате удара ВС России. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Одесса вечером 31 мая получила прилет в военные объекты в морском порту», — сказал собеседник агентства.
По словам его источников, к месту удара прибыло большое количество карет скорой помощи. Среди пораженных целей — катер «Голая пристань».
По данным Лебедева, украинские боевики пытаются маскировать военные корабли под гражданские суда.
Ранее подпольщик сообщил, что российские войска ударили по складам и пунктам временной дислокации ВСУ в Черкасской области.