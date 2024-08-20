Российские войска в Курской области раздробили украинские подразделения на части, которые не могут действовать согласованно. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Они раздробили украинские силы на разные части, так что эти группы не могут координировать свои действия между собой, не могут усиливать друг друга, не могут действовать согласованно», — сообщил Джонсон.

Российская армия продолжает уничтожение украинских формирований в Курской области, у киевского режима все меньше вариантов для действий. Джонсон заявил, что это «невероятная катастрофа» для Украины.

В Сети появились доказательства участия американских военных в атаке ВСУ на Курскую область. Частная военная компания из США опубликовала фото с позирующими боевиками с геолокацией в российском регионе.