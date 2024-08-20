Российские морпехи рассказали, как перехитрили ВСУ в Курской области

Колонна украинской техники попала в засаду в Курской области. Об этом рассказали российские морпехи с позывными Бык и Балу в беседе с военкором RT Александром Яремчуком.

По их словам, они подпустили к себе украинских боевиков на дистанцию 150-200 метров.

«Прямо впритык! Потому что чем ближе к нам противник, тем больше вероятность, что он не наведет артиллерию <…> Они теряются, когда в них стреляют с двух флангов: они не понимают, куда стрелять, куда бежать», — рассказал военный ВС РФ.

В итоге морпехи устроили засаду колонне украинской техники и обездвижили ее минами. Также российские войска атаковали украинскую пехоту.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что войска России в Курской области раздробили украинские подразделения на части. По его словам, из-за этого военные Украины не могут усиливать друг друга и согласованно действовать.