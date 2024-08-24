Российские бойцы освободили населенный пункт на Курском направлении

«Пока обстановка такая, что внизу наши подразделения — подразделения 810-й бригады — взяли населенный пункт», — сказал он.

Бойцы спецназа «Ахмат» удерживают и уничтожают противника под Курском, добавил Алаудинов.

Командир «Ахмата» также заявил, что российские войска сделают все возможное, чтобы купировать украинскую армию в Курской области. История нападения на регион повторяется, «фашист второй раз ломает здесь зубы», подчеркнул Алаудинов.

По его словам, обстановка в Курской области находится под контролем, ВС России не дают Вооруженным силам Украины стягивать в регион свежие силы. Накануне бойцы «Ахмата» уничтожили две украинские ДРГ и взяли в плен одного боевика.