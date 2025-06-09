Группировка войск «Центр» за прошедшие сутки увеличила площадь освобожденной территории Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Российские подразделения поразили формирования тяжелой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригад Нацгвардии и морской пехоты.

Украинские военные на этом участке фронта за сутки потеряли до 525 военнослужащих, семь боевых бронемашин, девять пикапов, шесть артиллерийских орудий и станцию контрбатарейной борьбы.

Первой к западной границе ДНР прорвалась 90-я танковая дивизия, входящая в группировку. Об этом стало известно накануне. Позднее «Известия» опубликовали кадры, на которых российские военные таранят колючую проволоку и устанавливают государственный флаг.