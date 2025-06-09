Опубликованы кадры захода российский военных в Днепропетровскую область

Бойцы ВС РФ развернули флаги России при заходе в Днепропетровскую область

На кадрах видно, что бойцы группировки войск «Центр» протаранили на автомобиле колючую проволоку, а затем развернули российский триколор.

До этого Минобороны России сообщало, что подразделения 90-й танковой дивизии продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.

В частности, подразделения ВС РФ поразили три бригады Нацгвардии, две бригады с морскими пехотинцами, две десантно-штурмовые бригады ВСУ и бригады беспилотных систем. Также уничтожен склад боеприпасов. Кроме того, противник потерял до 530 военнослужащих.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные продвигаются на Красноармейском, Краснолиманском и Дзержинском направлениях, улучшая свои позиции и перерезая логистику ВСУ.