Марочко: ВС РФ продвинулись на 1,5 км в глубь обороны ВСУ в Сумской области

Российские подразделения углубились на ряде участков на полтора километра в оборону ВСУ за минувшую неделю. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На некоторых участках в Сумской области мы серьезно продвинулись — где-то на полтора километра — в глубь обороны противника», — сказал он.

До этого Марочко сообщал, что бойцы ВС РФ отразили контратаки украинских боевиков в районе населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республике. По его словам, ситуация там сложилась хоть и сложная, но контролируемая.

Ранее российские военные нанесли превентивный удар артиллерией по усиленному взводу украинских боевиков в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области, когда противник попытался вернуть утраченные позиции, контратаковав. В результате ВСУ потеряли значительное количество личного состава.