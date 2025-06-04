Российские войска сорвали атаку противника в Харьковской области
Марочко: ВС России сорвали атаку ВСУ недалеко от села Тихое под Харьковом
Российские военные сорвали контратаку ВСУ недалеко от села Тихое в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости».
«Противник силами усиленного взвода попытался вернуть утраченные позиции в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области. Замысел вооруженных формирований Украины был своевременно раскрыт», — сказал он.
По словам эксперта, российские бойцы нанесли по противнику превентивный артиллерийский удар. В итоге ВСУ потеряли большое количество личного состава.
До этого Марочко заявил, что войска России уничтожили три украинских опорных пункта рядом с селом Тихое. Кроме того, под контроль военных перешла лесополоса, бойцам удалось улучшить тактическое положение по направлению Волчанских Хуторов.
Ранее Марочко сообщил о продвижении российских военных вглубь Сумской области. По его словам, на некоторых участках фронта они продвинулись более чем на 10 километров.