Марочко: ВС России сорвали атаку ВСУ недалеко от села Тихое под Харьковом

Российские военные сорвали контратаку ВСУ недалеко от села Тихое в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«Противник силами усиленного взвода попытался вернуть утраченные позиции в районе населенного пункта Тихое в Харьковской области. Замысел вооруженных формирований Украины был своевременно раскрыт», — сказал он.

По словам эксперта, российские бойцы нанесли по противнику превентивный артиллерийский удар. В итоге ВСУ потеряли большое количество личного состава.

До этого Марочко заявил, что войска России уничтожили три украинских опорных пункта рядом с селом Тихое. Кроме того, под контроль военных перешла лесополоса, бойцам удалось улучшить тактическое положение по направлению Волчанских Хуторов.

Ранее Марочко сообщил о продвижении российских военных вглубь Сумской области. По его словам, на некоторых участках фронта они продвинулись более чем на 10 километров.