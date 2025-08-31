Пушилин: ВС России взяли под контроль весь юг ДНР

Вооруженные силы России освободили всю территорию юга Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что после освобождения Камышевахи все южные земли ДНР находятся под контролем российских подразделений.

Ранее стало известно, что в высотных районах Красноармейска начались столкновения российских войск с украинскими боевиками. Командование ВСУ перебросило сюда огромное количество резервов, чтобы попытаться удержать наступление ВС России.

В среду, 27 августа, бойцы группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР. Противник потерял на этом участке свыше 400 военнослужащих, три БМП, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.