Пушилин заявил о развернувшихся боях в Красноармейске

Столкновения российских войск с украинскими боевиками начались в высотных районах Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом в беседе с военным корреспондентом ВГТРК Андреем Руденко заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он пояснил, что ситуация в городе сложилась непростая, потому что командование противника перебросило на этот участок огромное количество резервов, чтобы удержать наступление российских войск.

«Они не признают, но в самом Красноармейске и в высотках идут столкновения», — заявил Пушилин.

Глава ДНР добавил, что группировка российских войск также зашла в Димитров (украинское название — Доброград) и серьезно продвинулась в направлении Константиновки.

До города осталось всего несколько километров.

В минувшую субботу, 30 августа, начальник Генерального штаба и командующий Объединенной группировкой войск Валерий Герасимов заявил о серьезном продвижении российских войск на всей территории проведения спецоперации. Он подчеркнул, что бойцы освободили 99,7% территории Луганской Народной Республики и 79% — Донецкой Народной Республики.