Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Поселок примыкает с юго-запада к городу Красноармейску (Покровску).

Военнослужащие поразили подразделения четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, а также двух бригад морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и бригады территориальной обороны.

Противник потерял за сутки на этом участке более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные нанесли серьезный удар по району сосредоточения украинских войск в районе Красноармейска (Покровска). По его словам, противник оказывает там ожесточенное сопротивление и постоянно контратакует.