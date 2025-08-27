Российские военные освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР
Военнослужащие группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.
Поселок примыкает с юго-запада к городу Красноармейску (Покровску).
Военнослужащие поразили подразделения четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, а также двух бригад морской пехоты, двух бригад Нацгвардии и бригады территориальной обороны.
Противник потерял за сутки на этом участке более 400 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять артиллерийских орудий.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные нанесли серьезный удар по району сосредоточения украинских войск в районе Красноармейска (Покровска). По его словам, противник оказывает там ожесточенное сопротивление и постоянно контратакует.