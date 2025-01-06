«Российская армия не останавливается». Политолог объяснил важность взятия Курахова в ДНР

Политолог Кошкин: российские войска продолжат теснить противника

Фото: РИА «Новости»

Любой населенный пункт сегодня, который российская армия освобождает от ВСУ, — это победа, движение. Такое заявление сделал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с 360.ru. Так он прокомментировал сообщение Минобороны России о том, что российские военные взяли город Курахово в ДНР под полный контроль.

«В ходе ожесточенных боев „Южная“ группировка войск освободила Курахово. Надо сказать, что сражение длилось с начала осени и завершилось оно все-таки разгромом ВСУ. Однако российская армия не останавливается и продолжает теснить противника на запад, к административным центрам границ ДНР», — подчеркнул Кошкин.

По его словам, российские военные проявляют огромный героизм, а командиры — высокую компетентность. Результатом слаженных действий становится освобождение населенных пунктов.

Как сообщили ранее в Минобороны, взятие Курахова позволит ВС России быстрее освободить территорию Донецкой Народной Республики. Сейчас российские войска вышли на оперативный простор. Также под контроль России перешел населенный пункт Даченское.

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