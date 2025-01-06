Даченское перешло под контроль российских войск

Вооруженные силы России взяли под контроль Даченское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий.
Село расположено южнее Покровска, на подступах к городу, напомнили журналисты Ura.ru.
Также Минобороны сообщило о переходе под контроль российской армии города Курахово. Теперь бойцы вышли на оперативный простор — освобождение территории ДНР пойдет быстрее. За 10 лет украинские власти превратили Курахово в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций.
Накануне ВС России выбили боевиков ВСУ из западной части города и подняли там флаг. Бойцы окружили Курахово с нескольких сторон и заняли позиции украинских военных в основной части.
Пользователи МТС пожаловались на перебои с интернетом и мобильной связью
Более 500 экспонатов пополнили картинную галерею в Коломне в 2024 году
Акция «Подари библиотеке книгу» прошла в Коломне
Мертвого амурского тигра с огнестрельным ранением нашли в Приморье
Число жертв теракта на ярмарке в Германии возросло до шести
Юношеская хоккейная команда «Витязь» взяла бронзу на «Кубке Подольска-2025»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте