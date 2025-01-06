Вооруженные силы России взяли под контроль Даченское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий.

Село расположено южнее Покровска, на подступах к городу, напомнили журналисты Ura.ru.

Также Минобороны сообщило о переходе под контроль российской армии города Курахово. Теперь бойцы вышли на оперативный простор — освобождение территории ДНР пойдет быстрее. За 10 лет украинские власти превратили Курахово в мощный укрепрайон с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций.

Накануне ВС России выбили боевиков ВСУ из западной части города и подняли там флаг. Бойцы окружили Курахово с нескольких сторон и заняли позиции украинских военных в основной части.