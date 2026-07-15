Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе

В ночь на 15 июля в Одессе и области прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Поражены резервуары с ГСМ для ВСУ, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Первые взрывы прозвучали в 22:30 во вторник, начался сильный пожар. Очевидцы видели густой черный дым, добавил телеграм-канал Shot.

Предположительно, под атаку попали пусковые установки ракет «Фламинго» и «Нептун». Также взрывы заметили на аэродроме «Школьный», с которого боевики ВСУ запускают дроны по Крыму.

Ранее в Минобороны сообщали о поражении объектов портовой инфраструктуры в порту Южный, резервуаров с топливом для обеспечения техники украинских военных. Также беспилотники «Герань» повредили три сухогруза на рейде у Одессы.

До этого российские военные продолжили успешное продвижение в районе Иволжанского и Писаревки в Сумской области, сообщал военный эксперт Андрей Марочко.