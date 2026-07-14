ВС России поразили еще три сухогруза в порту Одессы

Минобороны: в Одессе поразили три сухогруза, задействованных в интересах ВСУ

Российские военные продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовали в интересах ВСУ. На рейде порта Одессы поразили еще три сухогруза, сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в порту «Южный» при помощи высокоточного оружия военные атаковали объекты портовой инфраструктуры и пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинских войск.

Стоящим вблизи порта сухогрузам нанесли повреждения беспилотными летательными аппаратами.

Несколькими часами ранее Минобороны РФ заявило о начале ударов по объектам, связанным с поставками грузов для ВСУ. Тогда БПЛА поразили два судна, следовавших из Черноморска в Одессу. Кроме того, военные уничтожили здания логистического центра «МигТранс», 12 грузовиков и бензовоз.