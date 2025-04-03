Россиянка в Херсонской области переводила деньги на боеприпасы для ВСУ

В Херсонской области задержали россиянку, которая переводила деньги на нужды ВСУ. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Женщину арестовали и возбудили против нее уголовное дело о государственной измене. Вину подозреваемая признала.

«Установлено, что задержанная осуществила перевод личных денежных средств для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов», — заявили в ведомстве.

Сейчас правоохранители продолжают вести следственные действия.

Ранее бывшего подполковника запаса в Хабаровском крае лишили звания и приговорили к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Следователи выяснили, что офицер переводил деньги родственнице на Украине. Женщина эти средства отправляла на нужды ВСУ.

Подсудимый сознался в содеянном, также его вину доказали свидетели и документы о банковских переводах.