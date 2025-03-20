Экс-подполковника запаса в Хабаровском крае посадили на 13 лет за поддержку ВСУ

Экс-подполковника запаса в Хабаровском крае лишили звания и приговорили к 13 годам тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщила пресс-служба судов Хабаровского края.

Подсудимый жил в поселке Заветы Ильича. С лета по осень 2022 года офицер переводил деньги родственнице на Украине.

«Та по его указанию финансировала один из украинских фондов, закупавших вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах воинских подразделений Украины», — заявили в пресс-службе.

Подсудимый сознался в содеянном. Также его вину доказали благодаря показаниям свидетелей, изучению банковских документов о переводах и осмотру его мобильника.

«Хабаровский краевой суд признал [подсудимого] виновным по статье 275 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком один год шесть месяцев», — сообщили в суде.

Также мужчину лишили воинского звания «подполковник запаса». Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Ранее против жителя Краснодарского края возбудили уголовное дело о госизмене. Он самостоятельно связался сотрудниками украинских спецслужб и передал им информацию о военном объекте в регионе.