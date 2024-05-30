Международная выставка-форум «Россия» продолжает помогать в рамках акции «Белгород, наши сердца — с вами». Собранную помощь отправят на лечение и реабилитацию пострадавших от обстрелов жителей Белгородской области.

К акции может присоединиться любой желающий. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который показан в ролике пресс-службы форума. Также можно перечислить средства в фонд МОО «Святое Белогорье против детского рака».

«Помощь направят на расходы, связанные с лечением и реабилитацией граждан, пострадавших от обстрелов в Белгородской области, а также на уход за тяжелобольными и протезирование», — сообщили организаторы.

Белгородская область ежедневно попадает под обстрелы украинской армии. Ранее дрон-камикадзе атаковал пассажирскую «Газель», которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия в селе Зозули. Один человек погиб, еще девять пострадали. Еще несколько человек получили ранения и контузию в селах Замостье, Грузское.