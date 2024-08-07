Россиян предупредили об украинских вбросах на фоне ситуации в Курской области

Захарова: будет огромное количество фейков из-за ситуации в Курской области

Украина будет фабриковать много фейков на фоне ситуации в Курской области. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

После атаки украинских боевиков ранее уже начали распространять фейки о происходящем в регионе. Власти Курской области опровергли эти данные. Врио главы региона Алексей Смирнов предупреждал, что Украина проводит информационные провокации, а доверять стоит только официальным источникам информации.

«Огромное количество сейчас будет фейков, они уже есть, я уже видела, как с помощью использования элементов искусственного интеллекта нейросетей было подделано якобы обращение губернатора Курской области», — заметила Захарова.

Она подчеркнула, что специальные службы успевают отслеживать их.

Также дипломат назвала атаку украинских боевиков на Курскую область очередным терактом против мирных жителей. Захарова добавила, что случившееся получит правовую оценку.