Атака ВСУ на Курскую область стала очередным террористическим актом против мирного населения, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предупредила, что случившемуся будет дана правовая оценка.

«Он (террористический акт, — прим. ред.) очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения», — подчеркнула она.

Захарова обратила внимание, что Следственный комитет и правоохранительные органы дадут этому оценку и предпримут все меры для того, чтобы все материалы дошли до суда и были квалифицированы соответствующим образом.

«[Чтобы] вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам», — сказала дипломат.

Врио Курской области Алексей Смирнов сообщал о переходе экстренных служб региона на уcиленный режим работы. Местные медицинские учреждения начали пополнять запасы донорской крови.