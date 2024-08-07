Нечисть с Банковой получит по заслугам. Захарова — об атаке ВСУ на Курскую область

Захарова: атака ВСУ на Курскую область — очередной теракт против мирных жителей

Фото: РИА «Новости»

Атака ВСУ на Курскую область стала очередным террористическим актом против мирного населения, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предупредила, что случившемуся будет дана правовая оценка.

«Он (террористический акт, — прим. ред.) очевидно направлен против мирового населения, против гражданского населения», — подчеркнула она.

Захарова обратила внимание, что Следственный комитет и правоохранительные органы дадут этому оценку и предпримут все меры для того, чтобы все материалы дошли до суда и были квалифицированы соответствующим образом.

«[Чтобы] вся эта преступная нечисть с Банковой, которая мотивируется киевским режимом, получила по заслугам», — сказала дипломат.

Врио Курской области Алексей Смирнов сообщал о переходе экстренных служб региона на уcиленный режим работы. Местные медицинские учреждения начали пополнять запасы донорской крови.

«Символизм очевиден». В ДНР начались интенсивные бои за Торецк

Безликий святоша или локомотив для Харрис? Станет ли Тим Уолз вице-президентом США

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте